Тутберидзе заявила об уникальном таланте дисквалифицированной Валиевой

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью японскому телеканалу NHK заявила об уникальном таланте своей ученицы, фигуристки Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

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«Это кем-то дано сверху. Особенная. Красивые прыжки, красивое катание, уникальная позиция во вращениях, быстрая скорость, центровка», – заявила Тутберидзе.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.