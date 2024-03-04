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Валиева выступит в ледовом шоу в Китае: «Нескромно скажу, что роль главной героини катать буду я»

Камила Валиева примет участие в ледовом шоу в Китае.

Валиева примет участие в ледовом шоу в Китае
© РИА Новости

Об этом фигуристка рассказала на Всемирном фестивале молодежи.

«Мы сейчас разрабатываем очень интересное шоу в Китае. Нескромно скажу, что роль главной героини на льду катать буду я, а все остальное действо будет происходить вокруг меня.

Будут потрясающие танцоры, артисты, музыканты, все это будет на сцене. Готовим очень масштабное действие, надеюсь, у нас все получится и будет интересно.

Будет ли шоу только в Китае? Нет», – сказала Валиева.

Фигурное катание
Камила Валиева