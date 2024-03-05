Валиева рассказала о подготовке шоу в Китае

«Сейчас разрабатывается такой проект. На ледовом шоу главной героиней буду именно я. Кататься буду только я, но при этом вокруг меня будет действие из потрясающих танцоров, артистов, музыкантов. Это должно быть что-то новое и интересное.



Это не чисто ледовое шоу, на льду буду кататься только я. Фигуристов других не будет.



Я очень счастлива, потому что за этот период времени я так соскучилась по льду, и по выступлениям, и по болельщикам», – сказала Валиева в эфире «Авторадио».