Камила Валиева в нарушение приказа Минспорта до сих пор не исключена из сборной России
Валиева до сих пор не исключена из сборной России, несмотря на дисквалификацию.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Камилы Валиевой за допинг с 25 декабря 2021 года.
«В случае, если к спортсменам, включенным в списки, применена санкция за нарушение антидопинговых правил в виде временного отстранения или дисквалификации, в отношении таких спортсменов федерации в течение 10 рабочих дней со дня поступления решения соответствующей антидопинговой организации направляют в Минспорт России изменение в список об исключении таких лиц. Списки размещаются на официальном сайте Минспорта России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения или внесения в них изменений», – говорится в Минспорта.
Документ об исключении фигуристки из списков сборной на сайте Минспорта до сих пор не опубликован.
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