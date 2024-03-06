Костомаров и Домнина выступят на турнире шоу-программ вне конкурса

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина, призёр Олимпийских игр и чемпионка мира, примут участие в турнире шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт 9 марта на катке спорткомплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

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«Мы с Оксаной примем участие в турнире шоу-программ «Русский вызов». Выступим вне конкурса», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, что в этому году программы фигуристов должны отражать многообразие исторических и культурных традиций России. На турнир заявлено 40 спортсменов, также несколько фигуристов выступят с показательными номерами. Призовой фонд составляет 15 млн рублей. Победителем первого «Русского вызова» стал олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.