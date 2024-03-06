Выяснилось, на что могли повлиять Загитова, Щербакова и Туктамышева на Кубке Первого канала

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию, победитель «Ледникового периода» Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как капитаны команд на Кубке Первого канала — Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова, — могли повлиять на своих фигуристов.

По мнению Энберта, основное влияние на спортсменов в любом случае оказывали их тренеры, а не капитаны.

«Фигурное катание остается больше индивидуальным видом спорта. Каждый спортсмен готовился к турниру со своим тренером, со своей командой. Вплоть до выхода они настраиваются со своими тренерами. Наверное, каждая из капитанов могла дать заряд внутри команды, создать нужную атмосферу, когда все болеют и ждут оценок. Все капитаны были очень яркие, авторитетные. Для Лизы это был новый опыт. Алина — уже опытный капитан. Анна в принципе тоже уже принимала участие в Кубке Первого канала. Они очень разные, и настроение в командах тоже могло быть разным: где-то более веселым, где-то более серьезным», — сказал Энберт.

На Кубке Первого канала — 2024 победу одержала синяя команда Анны Щербаковой, которая впервые исполняла роль капитана на взрослом КПК.

Таким образом, была прервана доминация Алины Загитовой, которая побеждала со своими командами три раза подряд.