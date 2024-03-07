Туктамышева: нужно чаще говорить о сексе

Российская фигуристка и чемпионка мира и Европы 2015 год Елизавета Туктамышева считает, что о теме секса стоит говорить больше, чтобы это вошло в норму общества и им перестало осуждаться.

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Евгения Медведева: Почему разговоры о сексе в обществе могут вызвать бурные негативные эмоции? Вроде бы простая тема? Мы же не в СССР живём. У нас нет слогана, что в СССР или в России секса нет. Почему люди до сих пор в 21 веке настолько резко реагируют?

Елизавета Туктамышева: Мне кажется, они не везде резко реагируют. Просто у нас фигурное катание считается таким высокоинтеллектуальным видом спорта, чистым.

Евгения Медведева: Но при этом мы на лёд выходи, по сути, в трусах. Встаём в эту затяжку, нам душу наружу просто. Не кажется ли тебе, что это такие двойные стандарты? Девочка должна быть в платье, в тонких колготках. Не дай Бог, там ретузы будет видно. Или трусы под трусиками из-под платья вылезут.

Елизавета Туктамышева: И если большие трусы, то это тоже считается неприемлемо.

Евгения Медведева: Ага. Что за панталоны неприемлемые? Давайте ей пуш-ап прилепим, а то у неё компонентов не хватает. Но при этом, когда мы начинаем говорить на такие взрослые темы, странная реакция. Вот что это?

Елизавета Туктамышева: Я думаю, что это просто из-за того, что об этом мало говорится. Если такая реакция, нужно просто чаще об этом говорить, чтобы это вошло в норму (смеётся)", — рассказала Туктамышева в шоу «БеС Комментариев» на YouTube-канале Евгении Медведевой.