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Владислав Дикиджи исполнил четверной аксель на тренировке

Российский фигурист Владислав Дикиджи, серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр Спартакиады сильнейших и победитель двух этапов Гран-при России сезона 2023/24, исполнил на тренировке четверной аксель.

Владислав Дикиджи исполнил четверной аксель на тренировке
© Чемпионат.com

Видео спортсмен опубликовал в своих социальных сетях.

Отметим, что это первый успешно выполненный прыжок данного вида среди российских спортсменов. Ранее фигурист Глеб Лутфуллин опубликовал две попытки четверного акселя: одну — с падением, другую — выполненную чисто, но на удочке.

Напомним, что первым и единственным человеком, выполняющим на соревнованиях четверной аксель, является фигурист из США Илья Малинин. Ранее Владислав Дикиджи заявлял, что стремится повторить контент американца на соревнованиях.

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Илья Малинин
Глеб Лутфуллин
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