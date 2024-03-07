Вайцеховская поделилась эмоциями от просмотра фильма о Романе Костомарове

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от просмотра документального фильма «Роман Костомаров: Рождённый дважды». Премьера картины прошла сегодня, 7 марта, в Москве.

© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»