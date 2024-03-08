Константиновой отказали в участии в "Русском вызове" накануне турнира

Серебряный призер этапа Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19 россиянка Станислава Константинова не выступит на турнире "Русский вызов" по решению организаторов. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Турнир шоу-программ "Русский вызов" пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге. В этом году программы фигуристов должны отражать многообразие исторических и культурных традиций России.

"К сожалению, я завтра не катаюсь на "Русском вызове" по решению организаторов. Я не ожидала такого исхода, что такое возможно, что ко мне подойдут и скажут, что им не понравились мой номер и мое катание. Мне сказали, что мое катание пустое, у меня нет скорости, я по физическим критериям не подхожу под формат. Мне очень обидно, я много времени потратила на этот номер, вложила в него свою душу. Была очень рада, когда попала на этот турнир, и безумно воодушевлена выступить в своем любимом городе", - сказала Константинова. "Я ни в коем случае не хочу какого-то конфликта и с кем-то сориться. Я принимаю любую критику, и когда мне специалисты говорят, что им что-то не понравилось, я это приму обязательно, но то, что это было очень обидно и очень жестоко: то, что я приехала сюда, готовилась. Вы не представляете, как я визжала, когда узнала, что буду выступать. Я уже прожеребилась, сшила костюм, сегодня каталась в нем, всем очень понравилась задумка моего номера. Он очень веселый, там нет какой-то потрясающей высокой хореографии, я не обращалась к великим постановщикам. Это был шуточный, веселый номер, и мне очень жаль, что он не понравился. Я это принимаю, очень уважаю наших специалистов, но это не отменяет того, что мне безумно обидно и больно сейчас", - добавила она.

Константиновой 23 года, также она является бронзовым призером Универсиады (2019), серебряным и бронзовым призером первенств России среди юниорок. В январе спортсменка сообщила о решении завершить карьеру.