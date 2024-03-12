Тарасова жестко высказалась о допинге Валиевой

Татьяна Тарасова – один из самых влиятельных и почитаемых тренеров страны, поэтому её мнение относительно любой компрометирующей ситуации в мире спорта очень важно и необходимо.

Конечно, великая спортсменка не могла обойти тему скандала Камилы Валиевой и прокомментировала его в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым, заметив, что не согласна с Жулиным, который убежден, что молодую девушку намеренно пытались устранить с соревнований.

«Она не виновата. Она специально допинг не доставала, никто ей его не подсунул. Но он был найден. Это проверяли в лабораториях — и у нас, и там», — считает Тарасова.

Песков о деле фигуристки Валиевой: ей надо продолжать защищать свои права

Согласно ещё одной версии, о которой говорят в народе, к скандалу по большей части должны быть причастны врачи. Они наверняка и выдали Камиле злосчастную таблетку. Ну и здесь, уверяет Тарасова, многие оказались не правы.

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер», — поясняет она, как устроен быт спортсменов.

Женщина также добавила, что не знает, какие планы у Камилы на будущее, однако, она очень хотела бы видеть её выступления и развитие дальнейшей карьеры. Но захочет ли Валиева продолжать заниматься спортом после всего, что произошло?