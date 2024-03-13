Вайцеховская высказалась в защиту Тарасовой

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская заявила в своем Telegram-канале, что не понимает, за что тренер Татьяна Тарасова должна извиняться перед Этери Тутберидзе.

Ранее Тарасова заявила, что фигуристке Камиле Валиевой дать допинг мог только тренер.

«Прекрасно понимаю, что именно так сильно зацепило Этери Тутберидзе в подтексте слов Татьяны Тарасовой. Но я не понимаю, за что именно должна извиниться Тарасова», — написала Вайцеховская.

Также Вайцеховская отметила, что сформулировала основополагающую вещь, что в большом спорте спортсмен не имеет права принять какое-то снадобье, кроме как с одобрения тренера.

«Как мне показалось, Тарасова говорила об этом вообще безотносительно Тутберидзе и Валиевой», — добавила Вайцеховская.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.