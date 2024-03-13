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Вайцеховская: не понимаю, за что Тарасова должна извиняться перед Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская заявила в своем Telegram-канале, что не понимает, за что тренер Татьяна Тарасова должна извиняться перед Этери Тутберидзе.

Вайцеховская высказалась в защиту Тарасовой
© globallookpress.com

Ранее Тарасова заявила, что фигуристке Камиле Валиевой дать допинг мог только тренер.

«Прекрасно понимаю, что именно так сильно зацепило Этери Тутберидзе в подтексте слов Татьяны Тарасовой. Но я не понимаю, за что именно должна извиниться Тарасова», — написала Вайцеховская.

Также Вайцеховская отметила, что сформулировала основополагающую вещь, что в большом спорте спортсмен не имеет права принять какое-то снадобье, кроме как с одобрения тренера.

«Как мне показалось, Тарасова говорила об этом вообще безотносительно Тутберидзе и Валиевой», — добавила Вайцеховская.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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