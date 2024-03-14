Туктамышева рассказала, каких номинаций не хватает на «Русском вызове»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, в эти выходные выступавшая со своей шоу-программой на «Русском вызове», призналась, что не очень довольна номинациями турнира. По словам спортсменки, они были больше связаны с шоу-бизнесом и кино, чем со спортом, что повлияло на снижение мотивации у спортсменов создавать сложные технические программы.

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«Номинации хотелось бы видеть более спортивные. Мы всё-таки не уходим совсем уже в шоу-бизнес или в кино. Фигурное катание – это спорт. И чтобы было понятнее, можно сделать более спортивные призы. За интерпретацию музыки, за лучший костюм, за лучшую хореографию, за сложную технику. В таком случае судья из фигурного катания хорошо бы вписался – он бы отмечал спортивные аспекты. Это добавило бы интереса и мотивации делать сложную программу», — написала Туктамышева в своей колонке на Sports.

Напомним, по итогам турнира фигуристка заняла второе место. Победителем «Русского вызова» второй год подряд стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.