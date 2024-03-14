Глава Федерация фигурного катания Москвы заявил об отставании в мужском и парном катании.

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«Московские фигуристы выиграли больше всех медалей на проходившей в феврале зимней Спартакиаде. У нас два первых места в танцах на льду, выступление девочек все помнят.

К сожалению, некоторые фигуристки не смогли выступить на том турнире из-за травм, но я как президент московской федерации, в принципе доволен, как наши спортсмены выступили на Спартакиаде сильнейших.

Но нам надо подтягивать результаты в мужском одиночном и парном катании», – заявил Антон Абдурахманов.