Глава Федерация фигурного катания Москвы: «Я доволен, как наши спортсмены выступили на Спартакиаде. Но надо подтягивать результаты в мужском и парном катании»
Глава Федерация фигурного катания Москвы заявил об отставании в мужском и парном катании.
«Московские фигуристы выиграли больше всех медалей на проходившей в феврале зимней Спартакиаде. У нас два первых места в танцах на льду, выступление девочек все помнят.
К сожалению, некоторые фигуристки не смогли выступить на том турнире из-за травм, но я как президент московской федерации, в принципе доволен, как наши спортсмены выступили на Спартакиаде сильнейших.
Но нам надо подтягивать результаты в мужском одиночном и парном катании», – заявил Антон Абдурахманов.
Глава Федерация фигурного катания Москвы: «Я доволен, как наши спортсмены выступили на Спартакиаде. Но надо подтягивать результаты в мужском и парном катании»
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