Фигурист Арсений Федотов высказался о результатах в сезоне‑2023/24

Фигурист Арсений Федотов — о результатах в сезоне‑2023/24: «Победители секретов не раскрывают»
Фигурист Арсений Федотов заявил, что не собирается раскрывать секрет своих результатов в сезоне‑2023/24.
В пятницу Федотов выступил с произвольной программой в финале Гран‑при России среди юниоров и набрал 276.13 балла за два выступления.
— Как тебе удается так выступать, раскрой секреты.
— Победители секретов не раскрывают.
— Как настраивался на этот финал?
— К чемпионату России у меня не было такой формы, сейчас лучше. Я был уверен в своих силах. Сезон разнообразный, много турниров, мне очень понравилось. Скорее всего, это мой последний турнир в этом сезоне.
— Анализируешь выступление своего главного соперника — Лазарева?
— Я анализирую все и ставлю цели, но сосредоточен на своих прокатах. Остальное — как ляжет карта.
— В этом сезоне много стартов. Как нужно распределять свои силы?
— Чем больше выступаешь, тем больше опыта. Это поможет.
— Взрослые ребята говорили о проблемах с мотивацией. Это не относится к тебе?
— Мотивация у меня есть всегда, — передает слова Федотова «Матч ТВ».
Соревнования, которые проходят в Сочи, завершатся 15 марта. Позднее в пятницу произвольную программу представят фигуристки.
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Фигурист Арсений Федотов — о результатах в сезоне‑2023/24: «Победители секретов не раскрывают»