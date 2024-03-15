Фигурист Арсений Федотов высказался о результатах в сезоне‑2023/24

Фигурист Арсений Федотов заявил, что не собирается раскрывать секрет своих результатов в сезоне‑2023/24.

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В пятницу Федотов выступил с произвольной программой в финале Гран‑при России среди юниоров и набрал 276.13 балла за два выступления.

— Как тебе удается так выступать, раскрой секреты.

— Победители секретов не раскрывают.

— Как настраивался на этот финал?

— К чемпионату России у меня не было такой формы, сейчас лучше. Я был уверен в своих силах. Сезон разнообразный, много турниров, мне очень понравилось. Скорее всего, это мой последний турнир в этом сезоне.

— Анализируешь выступление своего главного соперника — Лазарева?

— Я анализирую все и ставлю цели, но сосредоточен на своих прокатах. Остальное — как ляжет карта.

— В этом сезоне много стартов. Как нужно распределять свои силы?

— Чем больше выступаешь, тем больше опыта. Это поможет.

— Взрослые ребята говорили о проблемах с мотивацией. Это не относится к тебе?

— Мотивация у меня есть всегда, — передает слова Федотова «Матч ТВ».

Соревнования, которые проходят в Сочи, завершатся 15 марта. Позднее в пятницу произвольную программу представят фигуристки.