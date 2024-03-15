Трусова заявила, что не хотела бы отдавать своих детей в фигурное катание

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова ответила на вопрос, в какую спортивную секцию хотела бы отдать своих будущих детей.

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— Не в фигурное катание. Потому что я знаю, что это тяжело. Я бы не хотела, чтобы они вообще… Наверное, куда попросят, туда и отдам. А пока не будут просить, не буду отдавать, — приводит слова Трусовой «Чемпионат».

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира.