Иностранная фигуристка порадовалась отсутствию россиян на турнирах

Фигуристка Хендрикс: мне повезло, что русские не выступают
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс высказалась об отсутствии россиян на международных турнирах. Ее слова передает Humo.
«Мне повезло, что русские не выступают. Но ничего не могу с этим поделать. Не обесценивает ли их отсутствие мои медали? Ситуация неоднозначная, но... Нет, это не так. Я понимаю, что взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым», — сказала Хендрикс.
В 2023 году Хендрикс в отсутствии россиян выиграла бронзовую медаль чемпионата мира и серебро чемпионата Европы, а в 2024 году завоевала звание чемпионки Европы.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.
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