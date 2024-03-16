Иностранная фигуристка порадовалась отсутствию россиян на турнирах

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс высказалась об отсутствии россиян на международных турнирах. Ее слова передает Humo.

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«Мне повезло, что русские не выступают. Но ничего не могу с этим поделать. Не обесценивает ли их отсутствие мои медали? Ситуация неоднозначная, но... Нет, это не так. Я понимаю, что взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым», — сказала Хендрикс.

В 2023 году Хендрикс в отсутствии россиян выиграла бронзовую медаль чемпионата мира и серебро чемпионата Европы, а в 2024 году завоевала звание чемпионки Европы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.