Тарасова отреагировала на слова Хендрикс о честности российских фигуристок

Бельгийка Луна Хендрикс должна совершенствоваться, а не размышлять о прохождении допинг-контролей российскими фигуристками. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Хендрикс высказала мнение, что завоевала бы больше медалей, если бы фигурное катание было "абсолютно чистым".

"Пусть катается лучше и разнообразнее, тогда, может, у нее все будет лучше, - сказала Тарасова. - Луна Хендрикс должна совершенствоваться, и тогда, может быть, еще что-то выиграет, если наших спортсменов не будет. Если российские спортсмены будут участвовать, то у нее нет никаких шансов".

Хендрикс 24 года. В январе она впервые выиграла чемпионат Европы. Также спортсменка является серебряным (2022) и бронзовым (2023) призером чемпионатов мира.

С марта 2022 года российские спортсмены пропускают турниры Международного союза конькобежцев из-за ситуации на Украине.