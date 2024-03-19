Щербаковой проведут операцию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила, что в ближайшее время перенесет хирургическое вмешательство.

— Всем привет. Думаю, вы уже знаете, что весенние шоу я пропускаю из‑за травмы голеностопа. Хочу сказать большое спасибо, я получила много слов поддержки. Уже завтра мне предстоит операция. Честно говоря, немного волнуюсь. Но уверена, что всё пройдет хорошо и после периода восстановления я наконец‑то смогу вернуться к тренировкам и выступлениям, потому что уже очень соскучилась по льду, — сказала Щербакова на видео в Telegram‑канале.

Щербакова является чемпионкой Олимпиады‑2022 в Пекине, а также победительницей чемпионата мира 2021 года в Стокгольме.