Никто не заменил дисквалифицированную Валиеву в сборной России

Министерство спорта России не стало включать в основной состав сборной России фигуристов на замену дисквалифицированной за допинг Камиле Валиевой, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Изменений относительно включения кого-либо вместо Камилы Валиевой не было", - сказал источник.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и командного турнира Олимпийских игр в Пекине (остальные фигуристы, которые выступали в "команднике" получили бронзовые награды), а также звания чемпионки России.