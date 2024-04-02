Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова критично оценила высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Газета.Ru

«Это не его дело. Пусть он следит за своими детьми, а за нами не надо! Мы любим своих детей. Камила – ребенок, которого мы очень любим», – сказала заслуженный тренер СССР. Sports.ru

Ранее Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые общались с ним от имени «африканского чиновника», посетовал на то, что российскую фигуристку Валиеву в России считают невиновной в деле о нарушении антидопинговых правил. Чемпионат.com