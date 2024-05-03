Тарасова: может, Жулин сам выпивает, раз считает, что фигуристы выступают пьяными

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова двукратного призёра Олимпийских игр в танцах на льду, чемпиона мира и Европы Александра Жулина о том, что спортсмены позволяют себе расслабиться после выступлений на чемпионате мира.

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«Не слышала никогда о таком. Может Жулин сам выпивает. Или у него есть такие фигуристы. Я не знаю, откуда он это берёт. Для меня это нонсенс», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Ранее Жулин возмутился качеством прокатов, которые демонстрируют фигуристы во время показательных выступлений. Он также объяснил различие подходов к тренировкам в Америке и России. По словам фигуриста, разница заключается в количестве привлечённых к подготовке специалистов.