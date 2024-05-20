Тарасова оценила возможный переход российских фигуристов в США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что пара фигуристов Аннабель Морозов/Игорь Еременко могут начать выступать за сборную США, отметив, что ей нравится этот дуэт, передает Sport24.

«Мне жалко, что мы можем потерять эту пару. Морозов и Еременко мне нравятся, талантливые ребята», — сказала Тарасова.

29 ноября появилась информация о том, что Морозов и Еременко рассматривает идею сменить спортивное гражданство на французское. Также фигуристы ушли от своего наставника Анжелики Крыловой, с которой работали в сезоне-2023/24. Сообщалось, что фигуристы покинули Россию. Однако осуществить переход в сборную Франции не получилось из-за юридических сложностей.

В завершившемся сезоне-2023/24 Морозов/Еременко не смогли выступить ни на одном этапе Гран-при России из-за травмы партнерши. Также пара не смогла отобраться на чемпионат России.

Фигуристка имеет тройное гражданство — российское, французское и американское.