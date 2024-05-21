Парень Медведевой и дочь Морозова меняют спортивное гражданство. Что происходит?

Упоминается даже США.

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Весна – пора не только переходов, но и время для смены сборной. Кейс Софьи Самоделкиной с командой Казахстана обсуждается уже давно, а на этой неделе появилась информация и о других фигуристах, которые могут покинуть российскую обойму.

Как сообщают The Skating Lesson и «РИА Новости», Аннабель Морозов планирует перейти в сборную США, но не с Игорем Ерёменко – у фигуристки будет новый партнёр. Как утверждает агентство ТАСС, Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв планируют переход в сборную Узбекистана и подали соответствующие документы.

«Чемпионат» собрал всё, что известно об этих двух потенциальных трансферах.

Морозов сменит сборную без партнёра?

Слухи о том, что Аннабель Морозов может сменить спортивное гражданство, ходили ещё год назад. The Skating Lesson опубликовал инсайд о том, что ФФККР отказал Морозов и Ерёменко в релизе, однако эту информацию опроверг отец фигуристки Николай Морозов:«Мы не запрашивали у ФФККР разрешения на переход Аннабель и Игоря в другую сборную. Сейчас ребята готовятся к контрольным прокатам, которые пройдут в сентябре в Москве, и своих планов менять не собираются».

Аннабель и Игорь прилетели из США в Россию и готовились к прокатам с Анжеликой Крыловой – она выводила пару и в «Мегаспорте», и на первом этапе Гран-при России в Красноярске. Выступления пары в России закончились очень быстро – уже перед ритм-танцем Морозов получила травму в столкновении с Елизаветой Шанаевой. Если ритм-танец пара смогла откатать, то на произвольный уже не вышла. С этапа в Москве Морозов/Ерёменко снялись и улетели обратно в США.

У Аннабель есть и американское гражданство по праву рождения, и французское, так как из Франции родом её мама. Если в ноябре ходили слухи, что пара может начать представлять Францию, то сейчас стало известно о приоритете с США, причём исключительно у партнёрши. Совсем недавно Аннабель выступила в паре с Джеффри Ченом на благотворительном вечере Мичиганской академии танцев на льду. Джеффри – младший брат одиночницы Карен Чен, он на год младше Аннабель и раньше выступал в паре с Катариной Вольфкостин, а затем с Яли Педерсен.

Игорь Ерёменко, как пишет Владислав Жуков, возвращаться в Россию не собирается.

Пара Мозер выбрала необычную страну для перехода

Гейниш и Чигирёв тренируются в группе у Нины Мозер уже давно, в пару они встали в 2022 году. У спортсменов неплохая техническая база, в арсенале есть параллельный тройной флип и тройной риттбергер.

Пара ни разу не принимала участия в чемпионате России, а в прошлом сезоне спортсмены даже не отбирались на этот старт, пропустив этапы Гран-при России. Екатерина и Дмитрий стали вторыми на Мемориале Панина в Санкт-Петербурге, третьими – на чемпионате Москвы, выиграли несколько всероссийских соревнований.

Всё это намекало на то, что пара специально держится в стороне от больших стартов и от сборной, чтобы потом было меньше проблем со сменой гражданства. Некоторые разговоры о переходе в Узбекистан ходили ещё зимой. К Чигирёву было приковано чуть большее внимание публики – уже больше года он встречается с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой.

Узбекистан – не совсем фигурная страна, однако за эту сборную выступали некоторые очень яркие спортсмены. К их числу относятся Миша Ге и родители Ильи Малинина – Татьяна Малинина и Роман Скорняков. Самой успешной фигуристкой в истории страны можно назвать именно Татьяну – она выиграла чемпионат четырёх континентов и финал Гран-при.

Если переход удастся осуществить и не возникнет проблем с документами, пара сможет выйти на международные старты уже в сезоне-2024/2025.

Ясность по части этих переходов может наступить довольно скоро – 24 мая в Москве состоится отчётная конференция ФФККР.