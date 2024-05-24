Названа возможная причина ухода Самоделкиной в сборную Казахстана

Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова объяснила, почему Софья Самоделкина решила начать выступать под флагом Казахстана. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Было понятно, что она перейдет в Казахстан. Это лишь вопрос времени. На мой взгляд, у нее больше шансов пробиться там в сборную, чем у нас, поскольку в России большая конкуренция и фигуристки ищут варианты для дальнейшего развития карьеры», — сказала Радионова.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призеров Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Этим летом фигуристка сменила российское гражданство на казахское.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований в 2022 году. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.