Журова считает, что ISU не воспримет всерьез предложение Дюамель
Международный союз конькобежцев (ISU) не воспримет как рабочее предложение идею канадки Меган Дюамель запретить российским фигуристам смену спортивного гражданства, считает олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова.
Дюамель, комментируя переход россиянки Софьи Самоделкиной в Казахстан, заявила, что ISU должен препятствовать переходам россиян в другие страны, если они там не тренируются. По ее словам, в противном случае они «по‑прежнему поддерживают государственную программу в России».
–А что тогда с другими переходами делать? Спортсмены из других стран тоже переходят в другие сборные. Что, одним запретить, а другим нет? Для ISU это не рабочее предложение, — сказала Журова «Матч ТВ».