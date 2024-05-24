Журова считает, что ISU не воспримет всерьез предложение Дюамель

Международный союз конькобежцев (ISU) не воспримет как рабочее предложение идею канадки Меган Дюамель запретить российским фигуристам смену спортивного гражданства, считает олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова.

Дюамель, комментируя переход россиянки Софьи Самоделкиной в Казахстан, заявила, что ISU должен препятствовать переходам россиян в другие страны, если они там не тренируются. По ее словам, в противном случае они «по‑прежнему поддерживают государственную программу в России».