15-летняя ученица Плющенко сменит спортивное гражданство

Российская фигуристка Софья Титова сменит спортивное гражданство. Об этом стало известно «Матч ТВ».

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По информации источника, 15-летняя спортсменка перейдет в сборную Армении. Отмечается, что она уже получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Титова — ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Фигуристка выигрывала этапы юношеского Гран‑при России и была призером первенства Москвы.

Ранее сообщалось, что ФФККР разрешила сменить спортивное гражданство одиночнице Софье Самоделкиной, спортивной паре Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев, а также выступающей в танцах на льду Аннабель Морозов. Они перейдут в сборные Казахстана, Узбекистана и США соответственно.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.