Еще одна пара российских фигуристов захотела сменить спортивное гражданство

Еще одна пара российских фигуристов — Карина Акопова и Никита Рахманин — захотела сменить спортивное гражданство. Об этом стало известно «Матч ТВ».

© Lenta.ru

По информации источника, решение об откреплении пары Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) примет зимой. Приоритетной страной для спортсменов является Армения.

20-летняя Акопова и 25-летний Рахманин тренируются в Сочи под руководством олимпийского чемпиона Федора Климова. Они являются серебряными призерами этапа Кубка России.

Ранее стало известно, что ФФККР открепила 15-летнюю ученицу двукратного олимпийского чемпионат Евгения Плющенко Софью Титова для дальнейшего трансфера в сборную Армении. Кроме того, ФФККР разрешила сменить спортивное гражданство одиночнице Софье Самоделкиной, спортивной паре Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев, а также выступающей в танцах на льду Аннабель Морозов. Они перейдут в сборные Казахстана, Узбекистана и США соответственно.