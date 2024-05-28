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Российская фигуристка Софья Титова получила гражданство Армении («Р-Спорт»)

Российская фигуристка Софья Титова получила гражданство Армении. сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Федерацию фигурного катания Армении.

Российская фигуристка получила гражданство Армении
© Соцсети

Ранее стало известно, что 15-летняя Титова намерена перейти в сборную этой страны.

«Вопрос с гражданством Армении у Титовой решен. Фигуристка может представлять Армению на законных основаниях», – сообщили в армянской федерации.

Титова – победитель этапов Гран‑при России среди юниоров, призер первенства Москвы. Она тренируется в академии Евгения Плющенко.

Фигурное катание
Евгений Плющенко