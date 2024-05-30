Еще два российских фигуриста приняли решение сменить спортивное гражданство

Как стало известно «Матч ТВ», российские фигуристы Олег Муратов и Анатолий Беловодченко получили открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), оба планируют продолжить карьеру под флагом Польши.

Муратов выступает в танцах на льду, вместе с Софией Качушкиной он занял десятое место на первенстве России 2022 года и четвертое место на первенстве Москвы‑2022. Спортсмен родился в Харькове и выступал за Россию с 2020 года, 21‑летний фигурист тренировался под руководством Александра Жулина и Александра Ситникова.

Беловодченко также выступает в танцах на льду, 24‑летний спортсмен становился призером и победителем этапов Кубка России.