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Российский фигурист будет выступать за Францию

Российский фигурист Даниил Гришин получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), передает «Матч ТВ».

Российский фигурист будет выступать за Францию
© РИА Новости
«Открепление от ФФККР получил. Жду документы от Международного союза конькобежцев, чтобы выступать за Францию», — сказал Гришин.

16-летний Гришин выступает в танцах на льду. В сезоне‑2022/23 Гришин в паре с Миланой Гиленко занял пятое место на Спартакиаде учащихся.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов из России от соревнований. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.