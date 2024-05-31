Российский фигурист будет выступать за Францию

Российский фигурист Даниил Гришин получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), передает «Матч ТВ».

«Открепление от ФФККР получил. Жду документы от Международного союза конькобежцев, чтобы выступать за Францию», — сказал Гришин.

16-летний Гришин выступает в танцах на льду. В сезоне‑2022/23 Гришин в паре с Миланой Гиленко занял пятое место на Спартакиаде учащихся.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов из России от соревнований. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.