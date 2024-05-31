Бестемьянова резко отозвалась о меняющих гражданство фигуристах

Олимпийская чемпионка и призёр Игр Наталья Бестемьянова отреагировала на переход фигуриста Даниила Гришина в сборную Франции. RT на русском

«Меня не напрягает, что за последнее время столько фигуристов меняют гражданство. У нас очень много хороших фигуристов. Уходят лишь те, кому нет места в сборной. Эти спортсмены здесь не нужны», — сказала Бестемьянова. Газета.Ru

31 мая стало известно о том, что фигурист Даниил Гришин получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), чтобы выступать за сборную Франции. Матч ТВ