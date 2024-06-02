Европейская страна отказалась от перехода российских фигуристов

Исполнительный директор Ассоциации фигурного катания Финляндии Салла Мякеля объявила об отказе от переходов российских спортсменов. Ее слова приводит «Матч ТВ».

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«Пока идет конфликт, граждане России не могут выступать под финским флагом», — заявила Мякеля.

Ранее несколько российских фигуристов сменили спортивное гражданство и перешли в том числе в сборные стран Европы. Даниил Гришин решил представлять Францию, Генрих Гартунг и Ульяна Ташкинова — Германию.

Софья Титова и пара Карина Акопова — Никита Рахманин намерены кататься за Армению, Софья Самоделкина перешла в сборную Казахстана, пара Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев будет выступать под флагом Узбекистана, а Аннабель Морозов пополнит команду США в танцах на льду.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.