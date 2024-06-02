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Все российские фигуристы выпали из рейтинга ISU

Все российские фигуристы выпали из рейтинга ISU.

Все российские фигуристы выпали из рейтинга ISU
© Sports.ru

1 июня Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов – россиян в нем больше нет.

У женщин рейтинг возглавляет японка Каори Сакамото, у мужчин – американец Илья Малинин, в парах – итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии, в танцах на льду – британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

В зачет рейтинга идут очки, набранные на турнирах под эгидой ISU в двух последних сезонах.

Российские фигуристы отстранены от международных стартов с 1 марта 2022 года.

Фигурное катание
Сара Конти
Илья Малинин
Льюис Гибсон
Каори Сакамото
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