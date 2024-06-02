Все российские фигуристы выпали из рейтинга ISU.

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1 июня Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов – россиян в нем больше нет.

У женщин рейтинг возглавляет японка Каори Сакамото, у мужчин – американец Илья Малинин, в парах – итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии, в танцах на льду – британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

В зачет рейтинга идут очки, набранные на турнирах под эгидой ISU в двух последних сезонах.

Российские фигуристы отстранены от международных стартов с 1 марта 2022 года.