Медведева описала свои отношения с Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады по фигурному катанию Евгения Медведева описала отношения со своим бывшим тренером Этери Тутберидзе. Ее слова приводит РИА Новости.

Экс-спортсменка назвала их рабочими.

«Шоу сейчас очень много, и нам не общаться варианта нет, потому что это все-таки такой "фигурнокатательный социум", который мы называем "фигурнокатательная семья". Мы друг от друга никуда, мы друг друга поддерживаем, и все у нас хорошо», — рассказала россиянка.

В декабре прошлого года Медведева упрекнула Тутберидзе во лжи. Специалист заявляла, что Медведева «рыдала от счастья» после серебра на Олимпийских играх-2018.

«Ну, какое счастье, какая радость? Какая к черту радость?!» — отметила россиянка.

С 2018 по 2020 год Медведева тренировалась под руководством тренера Брайана Орсера в Канаде. В сентябре 2020 года спортсменка объявила о возвращении к Этери Тутберидзе, с которой занималась ранее. В 2021-м она завершила карьеру.