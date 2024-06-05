Костомаров готовит новый номер на льду

Олимпийский чемпион Роман Костомаров и его супруга чемпионка мира Оксана Домнина готовят новый номер, презентация которого может состояться этим летом в рамках ледового шоу в Сочи. Об этом ТАСС рассказал Костомаров.

Впервые после операции Костомаров вышел на лед в коньках в декабре во время юбилейного шоу олимпийского призера, хореографа и продюсера Ильи Авербуха.

"В Сочи у нас будет шоу, мы практически ежегодно выступаем там на протяжении 10 лет. Будем надеяться, что в этом году мне удастся поднять уровень своего катания по сравнению с тем, что было в декабре. Придумаем что-то новенькое с Ильей Авербухом и моей женой, сделаем новый номер, который люди, возможно, увидят в Сочи", - сказал Костомаров.



"В шоу я буду принимать участие. Пока зритель хочет видеть меня на льду и по-прежнему любит, я буду пытаться делать максимум возможного", - добавил он.



В январе прошлого года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, где был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Костомарову 47 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.