Бойкова уколола соперников и вызвала гнев Галлямова

Александр считал намёк фигуристки и изящно поставил её на место. Александре пришлось принести извинения. Наши чемпионские пары вновь воюют?

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Александра Бойкова, как и её партнёр Дмитрий Козловский, не имеют авторитетов и открыто выражают своё мнение. Чемпионы Европы — 2020 запомнились своими дерзкими выходками и «невылизанными» фразами. В копилку противоречивых изречений добавился и супертезис Бойковой про «тупых» спортсменов. Саша поделилась мнением, что таким фигуристам проще кататься. И да, в её практике были подобные случаи.

На выпад спортсменки не могли не обратить внимание. Специалисты и болельщики уличили её в желании задеть своих главных соперников — Анастасию Мишину и Александра Галлямова. О том же подумали и сами участники скандала. Галлямов не стал терпеть голословных обвинений и жёстко ответил.

Бойковой пришлось объясняться.

Бойкова раскрыла секрет «тупых» фигуристов

Один из самых распространённых стереотипов — что спортсмены не блещут умственными способностями. Шутки от болельщиков про футболистов, которые зарабатывают травмы головы, когда принимают ей мяч, не прекращаются, равно как не устают удивляться некоторым фразам Алины Загитовой её поклонники. Примеров, когда спортсмены неумело вели себя перед камерой, заговаривались или просто говорили что-то несуразное, много, но надо понимать, что работа в медиа — не их специальность. Большинство после завершения профессиональной карьеры начинает заниматься саморазвитием: заканчивает престижные университеты, как та же олимпийская чемпионка Пхёнчхана, устраивается работать на телевидение и прокачивает свои навыки. Это действительно похвально, ведь и примеров успешных карьер спортсменов в креативных индустриях тоже немало — достаточно вспомнить напарника Загитовой по «Ледниковому периоду» Алексея Ягудина.

Тем не менее тема о «тупых» спортсменах всё ещё поднимается. В этот раз её вытащила наружу Александра Бойкова. Чемпионка Европы — 2020 неоднозначно высказалась о коллегах по цеху, раскрыв секрет тех, чей IQ не так высок.

«Есть люди, которые подтверждают этот стереотип. Я со многими из них знакома. Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Я сама себе мешаю своими же мыслями. Поэтому, когда ты тупой, — это проще даётся. Ты же не думаешь», — сказала фигуристка в подкасте на Youtube-канале MATCH-POINT.



Галлямов жёстко ответил на выпад Бойковой

Понять посыл Саши очень легко: она сбивается во время исполнения элементов, когда её голову переполняют ненужные мысли. Однако Бойкову всё равно осудили за подобные слова, зацепившись за одну конкретную деталь — что она знакома с «тупыми» спортсменами. В этом болельщики, давно знающие пару Бойкова/Козловский, в которой оба остры на язык, уловили намёк, причём на их извечных соперников — Мишину и Галлямова.

Укол Бойковой не остался безответным — Александр Галлямов жёстко ей ответил, изящно поставив на место сболтнувшую лишнего фигуристку:

«Нас часто спрашивают, в чём секрет наших побед? Про магию говорить не могу, там Тамара Николаевна главная, нам эти секреты не открывают. Мы же пользуемся одной формулой. Чтобы побеждать — надо тупо чисто катать», — написал Галлямов в своём телеграм-канале.



Саша отреагировал, как обычно: с помощью стилистического приёма (в данном случае лексический повтор) он выразил своё негодование, но сделал это красиво и, что самое главное, умно. Его ирония читалась так же хорошо, как и неприятные намёки Бойковой.

Бойкову раскритиковали, и ей пришлось извиниться

После этого на фигуристку обрушилась волна критики. Бывшая наставница Саши Тамара Москвина отказалась комментировать ситуацию, но также отметила, что подобных заявлений в принципе не хочет видеть. А вот Татьяна Тарасова не стала молчать:

«Когда она говорила, что есть «тупые» спортсмены, то подразумевала, что включает себя? Сначала всё-таки надо подумать хорошенько, а потом говорить. И всегда надо говорить про себя, а не про других», — сказала тренер «Р-спорту».



Бойковой пришлось отвечать за свои слова — вскоре она извинилась перед коллегами и болельщиками:

«Своими словами я не хотела никого оскорбить, не переходила на личности. Я ответила на вопрос о СТЕРЕОТИПАХ. Есть множество спортсменов и на российской, и на международной арене, которые полностью опровергают данный стереотип. Если же переходить конкретно к нашему подкасту, то мы обсуждали психологию. Я очень уважаю спортсменов, которые обладают спортивным интеллектом, могут и умеют управлять своими мыслями. Именно такие люди и добиваются высоких результатов. Я, к сожалению, пока не обладаю в совершенстве навыком управления и переключения мыслей, что порой мне мешает в достижении результатов. В этом и заключалась главная идея моего рассуждения», — написала она в своих социальных сетях.



Новый виток противостояния чемпионских пар?

Сложившаяся ситуация так или иначе обозначает новый виток противостояния между двумя нашими замечательными парами. В этот раз Бойкова решила начать с трэш-тока, осознанно или нет задев основных соперников. Но нарвалась на ответ Галлямова, который в последнее время очень чётко дал понять, что не даст в обиду ни себя, ни партнёршу, ни коллег по цеху. В медийном поле Галлямов набирает силу, в то время как Бойкова и Козловский всегда были бесстрашными и открыто выражали своё мнение.

Дерзких выходок Саши и Димы не сосчитать, но, что примечательно, почти все они связаны с противостоянием между чемпионскими парами в группе Тамары Москвиной. Победный клич Козловского «в очередь» на Гран-при, брошенная аккредитация от Бойковой на чемпионате мира, теперь ещё и слова о «тупых» спортсменах — всё это эмоции, но вместе с тем и инструменты психологической атаки.

Бойкова и Козловский после череды неудач ушли к Этери Тутберидзе в надежде на крупные победы, однако результаты их не сильно порадовали. Мишина и Галлямов, преодолев кризис после Олимпиады, вернулись на верхнюю ступень пьедестала. Теперь Саша и Дима грозятся исполнить четверной выброс в предстоящем сезоне, а Настя и Саша молча работают, хотя, по словам их тренера, этот элемент готовится и у них. Если обе пары стабилизируют ультра-си, то борьба между ними станет более напряжённой. Наблюдать за соревнованиями спортивных пар будет невероятно увлекательно. Очень ждём!