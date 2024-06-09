Депутаты Госдумы впервые вступились за однопартийца-иноагента

– У нас очень необычная тема сегодняшнего дня. Я хочу сказать, что факап, наверное, безызбежен. В любом случае каждый из нас хотя бы один раз в жизни где-нибудь факапился, что-то не удавалось.

Потому что без этого, мне кажется, нет развития человека, потому что ты сразу понимаешь после ошибки своей, на чем сфокусироваться, что улучшить. В этом самый главный кайф, наверное, – сказала Загитова во время public-talk в рамках фестиваля «Т-двор».