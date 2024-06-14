Щербакова больше не сотрудничает с Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова прекратила сотрудничество с тренерским штабом Этери Тутберидзе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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«Щербакова давно не тренируется в «Хрустальном», она занималась лечением, сейчас участвует в шоу. Сотрудничество прекращено, но на примере Александры Трусовой, которая готовилась к шоу Тутберидзе в «Хрустальном», Анна может в любое время вернуться, для неё двери всегда открыты», — приводит слова источника ТАСС.



Напомним, Анна Щербакова не выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2023/2024, однако не объявляла о завершении профессиональной карьеры. Последний раз на соревновательный лёд она выходила на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сейчас спортсменка продолжает восстанавливаться после операции на голеностопе.