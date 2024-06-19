Туктамышева сомневается, что россиян допустят на Олимпиаду 2026 года

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказалась о том, допустят ли национальную команду России на Олимпиаду-2026.

«Раньше я была почти уверена, что к 2026-му до Олимпиады нас допустят в каком-то формате. Но сейчас… Но учитывая, что сейчас происходит с летними Играми, вряд ли что-то поменяется.С другой стороны, надежда остается, и всегда надо ждать хорошее», — цитирует Туктамышеву «СЭ».



На Олимпийских играх-2024 в Париже, Франция смогут выступить некоторые российские атлеты при соблюдении ряда условий и только в нейтральном статусе.

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство ОКР за решение российской организации по включению в свой состав олимпийских оргазинаций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, назвав такой шаг «нарушением олимпийской хартии».