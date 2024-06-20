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Фигуристы российского происхождения на Гран-при ISU в сезоне-2024/2025: Дэвис, Смолкин, Губанова, Володин, Малинин

Дочь Тутберидзе с партнёром появится сразу на двух этапах чемпионской серии.

30 россиян едут на Гран-при ISU
© Чемпионат.com

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) отгремел, но ожидаемо не ознаменовался какими-то подвижками в плане снятия бана с наших фигуристов. О том, что возвращать Россию на мировую арену в сезоне-2024/2025 не планируется, говорилось и ранее. Однако сейчас это стало особенно очевидно. Наши спортсмены рискуют провести третий соревновательный год исключительно в борьбе между собой, а громкие титулы и медали главных стартов, к сожалению, вновь отойдут иностранцам.

Впрочем, под зарубежными флагами катается так много наших бывших соотечественников и атлетов с русскими корнями, что нам обязательно будет, за кем следить и за кого переживать на турнирах ISU.

Очень наглядно об этом свидетельствует список участников грядущей чемпионской серии Гран-при. На каждом из шести этапов мы увидим российские лица. В общей сложности — 30 человек! Кто-то из них точно поднимется на подиум и даже отберётся в финал Гран-при.

Отряд русских парней

Больше всего «наших» людей в рамках серии Гран-при ISU выступит в мужском одиночном виде. Русский след на зарубежных катках оставят целых 12 парней. Из них трое — американцы из семей эмигрантов. Это действующий чемпион мира Илья Малинин, исполняющий феноменальный четверной аксель, подающие надежды Максим Наумов и Эндрю Торгашев, занявшие на прошлом чемпионате США четвёртое и пятое места соответственно. Илью мы увидим на этапах в США и Канаде. Максим также примет участие в домашнем американском этапе, а Эндрю отправится кататься во Францию.

Денис Васильев из Латвии неслучайно хорошо владеет русским языком, ведь он не только вырос в Даугавпилсе, где превалируют русскоязычные горожане, но и родился в семье выходцев из СССР. Болеть за него будем через несколько месяцев на Гран-при в США и Китае.

Малой родиной представителя Азербайджана Владимира Литвинцева на самом деле является Ухта. Сейчас он тренируется у Виктории Буцаевой в ЦСКА и готовится к состязаниям на этапах в Канаде и Японии.

Канадца Стивена Гоголева российские фанаты привычно величают Степаном и не забывают, что он, хотя и родился в Торонто, фигурным катанием стал заниматься в Екатеринбурге, на том же катке, что и Максим Ковтун. Русская школа однозначно способствовала его последующему успеху, тем более на прыжках, которые в юниорский период он щёлкал словно орешки. И хотя к выходу во взрослые Стивен утратил стабильность, он всё ещё может оказаться тёмной лошадкой на грядущих соревнованиях, в том числе на Гран-при в Японии.

За грузина Нику Эгадзе, который много лет тренируется под руководством Этери Тутберидзе, наши болельщики переживают с особенным трепетом. В этом году он поедет на Гран-при в США и Китай, где постарается наконец-то взобраться на подиум, к чему был максимально близок в 2023-м, но на обоих этапах довольствовался обидным четвёртым местом.

Израильский одиночник Марк Городницкий обладает запутанной биографией. Родившись в Канаде, он получил в 14 лет предложение выступать за Израиль, так как его отец-белорус проживал там ранее в течение восьми лет. Согласившись перейти под флаг другой страны, Марк не прогадал и с тех пор четыре раза подряд брал титул лучшего фигуриста Израиля. Минувший сезон был для него непростым, но возможно, на Гран-при в Канаде и Японии он заявит о себе во всём блеске.

Самый высокий одиночник планеты Николай Мемола из солнечной Италии имеет русские корни и уже традиционно попробует штурмовать подиум Гран-при за счёт четверного лутца в своём арсенале. Волноваться за русского итальянца будем на этапах во Франции и Китае. Там же постарается защитить честь Казахстана ученик Алексея Урманова Михаил Шайдоров.

Уроженец Перми Макар Сунцев выйдет на арену домашнего этапа в Финляндии, а компанию ему составит другой экс-россиянин Владимир Самойлов, представляющий Польшу. Макар, увы, не владеет четверными прыжками, а Владимир не отличается высокой стабильностью, но за межсезонье они способны подтянуть слабые стороны.

Женщины-одиночницы

Девушек-одиночниц российского происхождения, в отличие от мужчин, ожидается не так много в серии Гран-при, но главное, что они все имеют шансы на высокие места. Так, чемпионке Европы — 2023 Анастасии Губановой при чистых прокатах по силам подвинуть на подиуме всех иностранок и пополнить копилку наград сборной Грузии в женском виде. Строгие судьи объективно зажимают ей баллы, однако это лишний повод для неё доказать, что она заслуживает находиться в тройке призёров. Так что готовьтесь держать кулачки за Настю на этапах во Франции и Китае.

Задорная москвичка, а ныне польская фигуристка Екатерина Куракова порадует своим катанием на Гран-при в Канаде и Японии. Девушка изучала тройной аксель и даже пробовала его в рамках национального чемпионата, хотя и неудачно. Тем не менее от Кати можно вполне ожидать внезапного усиления, которое поможет ей громко заявить о себе.

Россияне в лидерах среди спортивных пар

На серии Гран-при ISU в новом сезоне выступят три пары полностью российского происхождения, а также ещё четыре, где выходцем из России является один из партнёров.

Огромные перспективы светят действующим вице-чемпионам Европы грузинам Анастасии Метёлкиной/Луке Берулаве и венграм Марии Павловой/Алексею Святченко, которые заняли четвёртое место на чемпионате мира в прошлом сезоне. Обе пары олицетворяют российскую школу фигурного катания. Настя и Лука тренируются у Павла Слюсаренко. Маша и Алексей — ученики Дмитрия Савина и Фёдора Климова. На этапе в США спортсменам предстоит конкурировать друг с другом, но потом Метёлкина/Берулава отправятся бороться за медали в Японию, а Павлова/Святченко — в Финляндию.

Американская пара Алиса Ефимова/Миша Митрофанов в следующем сезоне дебютирует в серии Гран-при ISU и на международных стартах в целом. Далеко ехать им не придётся: выступят на домашнем этапе в США. Хочется верить, что сотрудничество ребят продлится долго, ведь до этого каждый сменил несколько партнёров, а Алиса параллельно меняла и флаги. Начинала в одиночном кататься за Финляндию, в которой родилась, потом встала в пару с Александром Коровиным в России, затем полтора сезона пыталась достичь успеха с Рубеном Бломмартом в Германии, а теперь соединилась с Митрофановым за океаном. Миша же всю карьеру соревновался за США, куда в лихие 90-е переехали его родители, но ни с одной из четырёх партнёрш солидных достижений не добился.

Москвичка Анастасия Голубева в паре с Эктором Йотопулосом Муром поднимает фигурное катание Австралии на новый уровень и доказывает, что зов прекрасного океана и бескрайних пляжей — не помеха подготовке к соревнованиям. В прошлом сезоне они едва не попали в тройку призёров на своих этапах Гран-при и наверняка в этот раз сделают всё, чтобы это исправить на этапах в Канаде и Финляндии.

Другая москвичка Дарья Данилова тоже примет участие в Гран-при Канады, где в паре с Мишелем Цибой представит Нидерланды.

Не дадут забыть о России и питерские парни Павел Ковалёв и Никита Володин. Первый — счастливый супруг своей французской партнёрши Камиль Ковалёв, с которой уже 10 лет выходит на лёд под неродным триколором. Никита с Минервой Фабьенне Хазе провёл пока единственный, но очень плодотворный сезон, выступая за Германию. На их счету победы на двух этапах и в финале Гран-при, пятое место на чемпионате Европы и бронза чемпионата мира. Можно не сомневаться, что и этой осенью они блеснут на этапах во Франции и Китае. Там же выступит и чета Ковалёвых.

Дэвис и Смолкин возвращаются на Гран-при

Пожалуй, одно из самых ожидаемых для наших болельщиков событие в танцах на льду на международной арене — это возвращение Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в серию Гран-при ISU. Бывший российский дуэт хорошо показал себя после смены спортивного гражданства на грузинское и заслужил сразу два этапа: в США и Китае. Претендовать на медали им, безусловно, там будет сложно, но, с другой стороны, недавний переход в академию Монреаля может помочь им ускорить прогресс и нарастить драгоценные баллы.

Интересно, что на этапе в США Диана и Глеб столкнутся с экс-одногруппниками Элизабет Ткаченко и Алексеем Киляковым, с которыми тренировались в Америке последние пару лет у отца последнего и бывшего партнёра Тутберидзе. Правда, выступают Ткаченко и Киляков-младший вовсе не за Штаты, а за далёкий от них Израиль. В любом случае, под каким бы флагом они ни крутили твизлы, российские корни не утаить.

Очень интересно будет следить в танцах на льду и за москвичкой Евгенией Лопарёвой, которая представляет Францию с Жоффре Бриссо. Спортсмены заявлены на Гран-при в Канаде и Франции, где имеют шансы войти в тройку лидеров. Когда-то они тренировались у Александра Жулина, но сейчас обитают, как и Дэвис со Смолкиным, в академии Монреаля.

Для экс-россиянина Артёма Маркелова и его американской партнёрши Лии Несет предстоящий сезон невероятно важен, ибо они выходят во взрослые. В последний юниорский год они выиграли абсолютно все свои турниры, включая финал Гран-при и чемпионат мира среди юниоров. Возможно, столь талантливых ребят обойдёт пресловутая очередь и на дебютных взрослых Гран-при в США и Франции их пустят на подиум.

Фигурное катание
Анастасия Метелкина
Ника Эгадзе
Илья Малинин
Глеб Смолкин
Эндрю Торгашев
Рубен Бломмарт
Алиса Ефимова
Александр Коровин
Этери Тутберидзе
Никита Володин
Павел Ковалев
Анастасия Губанова
Артем Маркелов
Дмитрий Савин
Александр Жулин
Мария Павлова
Алексей Урманов
Максим Ковтун
Федор Климов
Владимир Самойлов
Денис Васильев
ЦСКА