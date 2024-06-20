30 россиян едут на Гран-при ISU

Дочь Тутберидзе с партнёром появится сразу на двух этапах чемпионской серии.

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Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) отгремел, но ожидаемо не ознаменовался какими-то подвижками в плане снятия бана с наших фигуристов. О том, что возвращать Россию на мировую арену в сезоне-2024/2025 не планируется, говорилось и ранее. Однако сейчас это стало особенно очевидно. Наши спортсмены рискуют провести третий соревновательный год исключительно в борьбе между собой, а громкие титулы и медали главных стартов, к сожалению, вновь отойдут иностранцам.

Впрочем, под зарубежными флагами катается так много наших бывших соотечественников и атлетов с русскими корнями, что нам обязательно будет, за кем следить и за кого переживать на турнирах ISU.

Очень наглядно об этом свидетельствует список участников грядущей чемпионской серии Гран-при. На каждом из шести этапов мы увидим российские лица. В общей сложности — 30 человек! Кто-то из них точно поднимется на подиум и даже отберётся в финал Гран-при.

Отряд русских парней

Больше всего «наших» людей в рамках серии Гран-при ISU выступит в мужском одиночном виде. Русский след на зарубежных катках оставят целых 12 парней. Из них трое — американцы из семей эмигрантов. Это действующий чемпион мира Илья Малинин, исполняющий феноменальный четверной аксель, подающие надежды Максим Наумов и Эндрю Торгашев, занявшие на прошлом чемпионате США четвёртое и пятое места соответственно. Илью мы увидим на этапах в США и Канаде. Максим также примет участие в домашнем американском этапе, а Эндрю отправится кататься во Францию.

Денис Васильев из Латвии неслучайно хорошо владеет русским языком, ведь он не только вырос в Даугавпилсе, где превалируют русскоязычные горожане, но и родился в семье выходцев из СССР. Болеть за него будем через несколько месяцев на Гран-при в США и Китае.

Малой родиной представителя Азербайджана Владимира Литвинцева на самом деле является Ухта. Сейчас он тренируется у Виктории Буцаевой в ЦСКА и готовится к состязаниям на этапах в Канаде и Японии.

Канадца Стивена Гоголева российские фанаты привычно величают Степаном и не забывают, что он, хотя и родился в Торонто, фигурным катанием стал заниматься в Екатеринбурге, на том же катке, что и Максим Ковтун. Русская школа однозначно способствовала его последующему успеху, тем более на прыжках, которые в юниорский период он щёлкал словно орешки. И хотя к выходу во взрослые Стивен утратил стабильность, он всё ещё может оказаться тёмной лошадкой на грядущих соревнованиях, в том числе на Гран-при в Японии.

За грузина Нику Эгадзе, который много лет тренируется под руководством Этери Тутберидзе, наши болельщики переживают с особенным трепетом. В этом году он поедет на Гран-при в США и Китай, где постарается наконец-то взобраться на подиум, к чему был максимально близок в 2023-м, но на обоих этапах довольствовался обидным четвёртым местом.

Израильский одиночник Марк Городницкий обладает запутанной биографией. Родившись в Канаде, он получил в 14 лет предложение выступать за Израиль, так как его отец-белорус проживал там ранее в течение восьми лет. Согласившись перейти под флаг другой страны, Марк не прогадал и с тех пор четыре раза подряд брал титул лучшего фигуриста Израиля. Минувший сезон был для него непростым, но возможно, на Гран-при в Канаде и Японии он заявит о себе во всём блеске.

Самый высокий одиночник планеты Николай Мемола из солнечной Италии имеет русские корни и уже традиционно попробует штурмовать подиум Гран-при за счёт четверного лутца в своём арсенале. Волноваться за русского итальянца будем на этапах во Франции и Китае. Там же постарается защитить честь Казахстана ученик Алексея Урманова Михаил Шайдоров.

Уроженец Перми Макар Сунцев выйдет на арену домашнего этапа в Финляндии, а компанию ему составит другой экс-россиянин Владимир Самойлов, представляющий Польшу. Макар, увы, не владеет четверными прыжками, а Владимир не отличается высокой стабильностью, но за межсезонье они способны подтянуть слабые стороны.

Женщины-одиночницы

Девушек-одиночниц российского происхождения, в отличие от мужчин, ожидается не так много в серии Гран-при, но главное, что они все имеют шансы на высокие места. Так, чемпионке Европы — 2023 Анастасии Губановой при чистых прокатах по силам подвинуть на подиуме всех иностранок и пополнить копилку наград сборной Грузии в женском виде. Строгие судьи объективно зажимают ей баллы, однако это лишний повод для неё доказать, что она заслуживает находиться в тройке призёров. Так что готовьтесь держать кулачки за Настю на этапах во Франции и Китае.

Задорная москвичка, а ныне польская фигуристка Екатерина Куракова порадует своим катанием на Гран-при в Канаде и Японии. Девушка изучала тройной аксель и даже пробовала его в рамках национального чемпионата, хотя и неудачно. Тем не менее от Кати можно вполне ожидать внезапного усиления, которое поможет ей громко заявить о себе.

Россияне в лидерах среди спортивных пар

На серии Гран-при ISU в новом сезоне выступят три пары полностью российского происхождения, а также ещё четыре, где выходцем из России является один из партнёров.

Огромные перспективы светят действующим вице-чемпионам Европы грузинам Анастасии Метёлкиной/Луке Берулаве и венграм Марии Павловой/Алексею Святченко, которые заняли четвёртое место на чемпионате мира в прошлом сезоне. Обе пары олицетворяют российскую школу фигурного катания. Настя и Лука тренируются у Павла Слюсаренко. Маша и Алексей — ученики Дмитрия Савина и Фёдора Климова. На этапе в США спортсменам предстоит конкурировать друг с другом, но потом Метёлкина/Берулава отправятся бороться за медали в Японию, а Павлова/Святченко — в Финляндию.

Американская пара Алиса Ефимова/Миша Митрофанов в следующем сезоне дебютирует в серии Гран-при ISU и на международных стартах в целом. Далеко ехать им не придётся: выступят на домашнем этапе в США. Хочется верить, что сотрудничество ребят продлится долго, ведь до этого каждый сменил несколько партнёров, а Алиса параллельно меняла и флаги. Начинала в одиночном кататься за Финляндию, в которой родилась, потом встала в пару с Александром Коровиным в России, затем полтора сезона пыталась достичь успеха с Рубеном Бломмартом в Германии, а теперь соединилась с Митрофановым за океаном. Миша же всю карьеру соревновался за США, куда в лихие 90-е переехали его родители, но ни с одной из четырёх партнёрш солидных достижений не добился.

Москвичка Анастасия Голубева в паре с Эктором Йотопулосом Муром поднимает фигурное катание Австралии на новый уровень и доказывает, что зов прекрасного океана и бескрайних пляжей — не помеха подготовке к соревнованиям. В прошлом сезоне они едва не попали в тройку призёров на своих этапах Гран-при и наверняка в этот раз сделают всё, чтобы это исправить на этапах в Канаде и Финляндии.

Другая москвичка Дарья Данилова тоже примет участие в Гран-при Канады, где в паре с Мишелем Цибой представит Нидерланды.

Не дадут забыть о России и питерские парни Павел Ковалёв и Никита Володин. Первый — счастливый супруг своей французской партнёрши Камиль Ковалёв, с которой уже 10 лет выходит на лёд под неродным триколором. Никита с Минервой Фабьенне Хазе провёл пока единственный, но очень плодотворный сезон, выступая за Германию. На их счету победы на двух этапах и в финале Гран-при, пятое место на чемпионате Европы и бронза чемпионата мира. Можно не сомневаться, что и этой осенью они блеснут на этапах во Франции и Китае. Там же выступит и чета Ковалёвых.

Дэвис и Смолкин возвращаются на Гран-при

Пожалуй, одно из самых ожидаемых для наших болельщиков событие в танцах на льду на международной арене — это возвращение Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в серию Гран-при ISU. Бывший российский дуэт хорошо показал себя после смены спортивного гражданства на грузинское и заслужил сразу два этапа: в США и Китае. Претендовать на медали им, безусловно, там будет сложно, но, с другой стороны, недавний переход в академию Монреаля может помочь им ускорить прогресс и нарастить драгоценные баллы.

Интересно, что на этапе в США Диана и Глеб столкнутся с экс-одногруппниками Элизабет Ткаченко и Алексеем Киляковым, с которыми тренировались в Америке последние пару лет у отца последнего и бывшего партнёра Тутберидзе. Правда, выступают Ткаченко и Киляков-младший вовсе не за Штаты, а за далёкий от них Израиль. В любом случае, под каким бы флагом они ни крутили твизлы, российские корни не утаить.

Очень интересно будет следить в танцах на льду и за москвичкой Евгенией Лопарёвой, которая представляет Францию с Жоффре Бриссо. Спортсмены заявлены на Гран-при в Канаде и Франции, где имеют шансы войти в тройку лидеров. Когда-то они тренировались у Александра Жулина, но сейчас обитают, как и Дэвис со Смолкиным, в академии Монреаля.

Для экс-россиянина Артёма Маркелова и его американской партнёрши Лии Несет предстоящий сезон невероятно важен, ибо они выходят во взрослые. В последний юниорский год они выиграли абсолютно все свои турниры, включая финал Гран-при и чемпионат мира среди юниоров. Возможно, столь талантливых ребят обойдёт пресловутая очередь и на дебютных взрослых Гран-при в США и Франции их пустят на подиум.