Российский фигурист Галлямов написал новое открытое письмо главе МОК

Чемпион мира в парном катании российский фигурист Александр Галлямов написал новое открытое письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором пожелал, чтобы олимпийское движение и Олимпийские игры всегда смотрели в одном направлении.

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23 июня отмечался Международный олимпийский день.

— Уважаемый Томас Бах! Когда, как не сегодня, продолжить нашу одностороннюю переписку. Я наконец‑то осознал тот факт, что Олимпийские игры и олимпийское движение — это две разные вещи. Олимпийское движение для меня — это незабываемые воспоминания, которые не унес ни проклятый ковид (да, это были самые сложные Игры в современной истории), ни до сих пор непонятный юридически статус моей нескромной в последнее время персоны (чемпион, призер, участник — кто я для МОК?). Олимпийское движение — это мечты тысяч людей, которых я видел в деревне, это одна мечта на шестерых (вру, на 150 млн), это продолжающиеся дружба и общение с сотнями людей, которые не хотят задавать навязанные вопросы (да, мы общаемся до сих пор). Хотел бы пожелать, чтобы олимпийское движение и Олимпийские игры всегда смотрели в одном направлении, — написал Галлямов в своем Telegram‑канале.



12 июня Галлямов сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил слушания по апелляциям российской стороны по делу Камилы Валиевой. В феврале CAS сообщил о регистрации четырех апелляций на решение ISU о перераспределении медалей командного турнира фигуристов на ОИ‑2022: со стороны Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), российских фигуристов, а также Федерации фигурного катания Канады.

В конце января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 17‑летней россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы. В пробе спортсменки был найден запрещенный триметазидин.

Решение CAS привело к пересмотру итогов командного турнира фигуристов на Играх 2022, на котором сборная России одержала победу. Первое место теперь присуждено команде США, вторыми стали японцы, россияне получат бронзу. Канадцы заняли четвертое место. В фигурном командном турнире на Олимпиаде в Пекине выступали: Марк Кондратюк, Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, Галлямов и Анастасия Мишина.