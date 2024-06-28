Валиева опубликовала последнее фото из школы

Российская фигуристка Камила Валиева, отбывающая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, попрощалась со школой.

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Спортсменка опубликовала в своем Telegram-канале фото у школьной доски вместе с одноклассниками и классным руководителем.

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29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.