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Журова заявила, что российских фигуристов не пригласят на вручение олимпийских медалей

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на апелляцию сборной Канады по поводу перераспределения медалей по итогам командного турнира фигуристов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. RT на русском

«Понятно, что Канада ратует за то, что нам вообще никаких медалей давать не должны. Я считаю, что мы должны получить золотые медали. Но чем бы ни закончилась эта история, вряд ли МОК пригласит нашу команду на вручение», — заявила политик. Матч ТВ

На Олимпийских играх 2022 года сборная России выиграла командный турнир фигуристов, но позже переместилась на третье место из-за допинг-бана Камилы Валиевой. Канада, которая осталась четвертой, обжаловала это решение. Sports.ru

Журова: фигуристов из РФ не пригласят на вручение олимпийских медалей
© РИА Новости
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