Журова: фигуристов из РФ не пригласят на вручение олимпийских медалей

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на апелляцию сборной Канады по поводу перераспределения медалей по итогам командного турнира фигуристов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. RT на русском

«Понятно, что Канада ратует за то, что нам вообще никаких медалей давать не должны. Я считаю, что мы должны получить золотые медали. Но чем бы ни закончилась эта история, вряд ли МОК пригласит нашу команду на вручение», — заявила политик. Матч ТВ

На Олимпийских играх 2022 года сборная России выиграла командный турнир фигуристов, но позже переместилась на третье место из-за допинг-бана Камилы Валиевой. Канада, которая осталась четвертой, обжаловала это решение. Sports.ru