Тарасова о карьере Трусовой: у нас девчонки рожали и выходили, выигрывали все

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение российской фигуристки Александры Трусовой возобновить карьеру и ответила, не помешает ли спортсменке тот факт, что она собирается выйти замуж. Ее слова приводит "Спорт-Экспресс". "Я в их жизни не вхожу. Смотрю только на результаты и желание. Сейчас у нее присутствует желание. Очень хотелось бы ее увидеть, очень! Сможет ли она на высоком уровне откатать весь сезон? У нас девочки рожали и выходили, выигрывали все. Будем за нее болеть!" - заявила Тарасова. Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры спортсменка не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем. 17 июня она рассказала, что российский фигурист Макар Игнатов, о романе с которым стало известно в начале 2024 года, сделал ей предложение. Пара готовится к свадебной церемонии.