Костомаров рассказал о секретах успеха в спорте

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина провели экскурсию на Международной выставке-форуме "Россия" и поделились секретами успеха в спорте. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В четверг Костомаров и Домнина провели для гостей выставки экскурсию по Аллее Славы.

"Когда ты изо дня в день себя тренируешь, дисциплина вырабатывается в твоем характере, - рассказал Костомаров, находясь рядом со стендом с собственными наградами. - И тогда это становится нормой - как почистить зубы или попить чай. До этого нужно дойти, детей нужно воспитывать, дать им правильную мотивацию, сказать, что надо идти к своей цели и добиваться ее. Тогда в жизни тебя ждет успех".



Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.