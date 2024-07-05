Плющенко рассказал о своем максимальном гонораре в шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал свой максимальный гонорар за участие в шоу.

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«У каждого участника ледового шоу есть своя цена. Я в этом бизнесе очень давно, прошёл с низов до вершины. Начинал кататься за гонорар в тысячу долларов. Максимум был — $ 150 тыс. за один выход. Был одним из самых дорогих спортсменов, считаю, что имел на это право. В своё время хорошим источником заработков для фигуристов были турниры Pro-Am, в которых выступали профессионалы и любители. Там вообще платили баснословные деньги», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».



Ранее Евгений Плющенко заявил, что готов выступить на турнире шоу-программ «Русский вызов» с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным за 10 млн рублей.