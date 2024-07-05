Плющенко рассказал о своем максимальном гонораре в шоу

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о своем максимальном гонораре за участие в шоу. По его словам, он составил 150 тысяч долларов за один выход. Вечерняя Москва

«У каждого участника ледового шоу есть своя цена. Я в этом бизнесе очень давно, прошел с низов до вершины. Начинал кататься за гонорар в тысячу долларов. Максимум был — $150 тыс. за один выход. Был одним из самых дорогих спортсменов. Считаю, что имел на это право», — рассказал Плющенко. RT на русском

«В свое время хорошим источником заработков для фигуристов были турниры Pro-Am, в которых выступали профессионалы и любители. Там вообще платили баснословные деньги», – отметил он. Sports.ru