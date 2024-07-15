Александра Трусова восстановила самый сложный четверной прыжок

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова восстановила четверной лутц.

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Об этом пишет «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что прыжок у Трусовой уже получается «достаточно стабильно», при этом спортсменка хотела бы выйти на контрольные прокаты как минимум с двумя видами ультра-си. Окончательное решение на этот счет будет зависеть от ее физической формы.

Ранее фигуристка подтвердила, что планирует выступить на прокатах сборной России в сентябре. В сезоне-2023/24 Трусова не соревновалась.