Российская фигуристка выложила фото в бикини

Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова опубликовала новый пост в соцсетях.

© Соцсети

Спортсменка предстала перед подписчиками из бассейна, продемонстрировав публике грудь в черном облегающем купальнике.

© Соцсети

27-летняя Попова завершила профессиональную карьеру в 2020 году. В 2019 году спортсменка стала чемпионкой зимней Универсиады в Красноярске, выступая в танцах на льду вместе с Сергеем Мозговым. После завершения карьеры Попова перешла в тренерскую деятельность и занялась постановкой программ.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.